Kocaeli’de 46 altı kaçak göçmen yakalandı! 3 organizatör tutuklandı

46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçlardan 46 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Bu şahısları organize ettiği tespit edilen 3 şahıs, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.