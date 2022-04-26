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Giriş Tarihi: 26.4.2022 19:19

Kocaeli'de 46 altı kaçak göçmen yakalandı! 3 organizatör tutuklandı

İHA
Kocaeli’de 46 altı kaçak göçmen yakalandı! 3 organizatör tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM otoyolunda jandarma ekiplerinin durdurduğu ik iaraçta 46 kaçak göçmen yakalandı. Bu göçmenleri organize eden 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceden takibe aldıkları 2 aracı, Osmangazi Köprüsü istikametinde durdurdu.

46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçlardan 46 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Bu şahısları organize ettiği tespit edilen 3 şahıs, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'de 46 altı kaçak göçmen yakalandı! 3 organizatör tutuklandı
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