Kocaeli’de 46 altı kaçak göçmen yakalandı! 3 organizatör tutuklandı

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceden takibe aldıkları 2 aracı, Osmangazi Köprüsü istikametinde durdurdu.
46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçlardan 46 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Bu şahısları organize ettiği tespit edilen 3 şahıs, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.