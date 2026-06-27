Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.06.2026 00:03

Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
  • ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il genelindeki güncel eğitim yapılanmasını deşifresine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güdümünde faaliyet gösterdiği belirlenen 10 eğitim kurumu ve bu kurumları illegal şekilde yönettiği tespit edilen 15 şüpheli tek tek belirlendi. 23 Haziran 2026 Salı günü harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si doğrudan FETÖ/PDY firarisi olmak üzere toplam 15 şüpheliyakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları ve yasal işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adli makamlarca hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ #KOCAELİ İL EMNİYET

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA