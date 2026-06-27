Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il genelindeki güncel eğitim yapılanmasını deşifresine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güdümünde faaliyet gösterdiği belirlenen 10 eğitim kurumu ve bu kurumları illegal şekilde yönettiği tespit edilen 15 şüpheli tek tek belirlendi. 23 Haziran 2026 Salı günü harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si doğrudan FETÖ/PDY firarisi olmak üzere toplam 15 şüpheliyakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları ve yasal işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adli makamlarca hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör