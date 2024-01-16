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Giriş Tarihi: 16.1.2024 17:04

Kocaeli'de aile faciası: Kardeşini göğsünden bıçakladı!

Kocaeli'de Oğuzhan K. kardeşi Kutay K. ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçağı kaptı! Kardeşi ktay K.'yı kalbinden bıçakladı! Yoğun bakıma alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı...

DHA
Kocaeli’de aile faciası: Kardeşini göğsünden bıçakladı!

Korkunç olay, saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evde birlikte yaşayan Oğuzhan K. ve kardeşi Kutay K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Oğuzhan K. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Kutay K.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Kavga sesleri üzerine apartmanda oturanlar, polise ve 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Kutay K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kutay K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Oğuzhan K. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

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Kocaeli'de aile faciası: Kardeşini göğsünden bıçakladı!
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