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Giriş Tarihi: 21.2.2022 02:40

Kocaeli'de araçtan düşen sürücüye otomobil çarptı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kocaeli’de araçtan düşen sürücüye otomobil çarptı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde hafif ticari araç bariyere çarparak savruldu. Hafif ticari araçtan düşen sürücü arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden B.B. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.B. yola savruldu. Bu esnada arkadan gelen İ.K. idaresindeki otomobil duramayarak, önce yola düşen sürücüye, ardından savrulan hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, B.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki 1 yaralı ve otomobildeki 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından B.B.'nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de araçtan düşen sürücüye otomobil çarptı! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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