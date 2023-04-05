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Giriş Tarihi: 5.4.2023 20:43 Son Güncelleme: 5.4.2023 20:46

Kocaeli'de bir kişi silahla öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberlik yapan Rüstem Duman, akşam saatlerinde iş yerine gelen ve kendisi ile tartışan kişi tarafından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de bir kişi silahla öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi üzerinde berberlik yapan Rüstem Duman (45) akşam saatlerinde iş yerine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan saldırgan Duman'a 6 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 mermi ile Dumar kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

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Kocaeli'de bir kişi silahla öldürüldü
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