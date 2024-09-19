Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de büyük yangın! Otel ve evler alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.9.2024 14:28 Son Güncelleme: 19.9.2024 14:33

Kocaeli’de büyük yangın! Otel ve evler alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Çamçukur Köyü’nde gece saatlerinde çıkan yangın, otel ve evleri etkisi altına alarak korku dolu anlar yaşattı. Kovboy kasabası konseptindeki ahşap bir otelde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek köydeki bazı evlere ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de büyük yangın! Otel ve evler alevlere teslim oldu

Yangın, gece yarısı saat 01:30 sularında Çamçukur Köyü'nde başladı. Kovboy kasabası ve ahşap otel olarak kullanılan bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler kısa sürede köydeki bazı evlere sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiyelerinden çok sayıda araç ve ekip bölgeye sevk edildi.

RÜZGARLA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, önce ahşap oteli, ardından kovboy kasabasını ve köydeki evleri sardı. Yetkililer, alevlerin tehdit ettiği evleri hızla tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçti. Alevlerin Kocaeli'nin yüksek kesimlerinden bile görüldüğü bildirildi. Yangın, bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda sabaha karşı kontrol altına alındı.

Yangında sadece bir kişi dumandan etkilenerek olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köy halkı, büyük korku ve panik yaşarken, yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

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Kocaeli’de büyük yangın! Otel ve evler alevlere teslim oldu
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