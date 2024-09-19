Kocaeli’de büyük yangın! Otel ve evler alevlere teslim oldu

Yangın, gece yarısı saat 01:30 sularında Çamçukur Köyü'nde başladı. Kovboy kasabası ve ahşap otel olarak kullanılan bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler kısa sürede köydeki bazı evlere sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiyelerinden çok sayıda araç ve ekip bölgeye sevk edildi.

RÜZGARLA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, önce ahşap oteli, ardından kovboy kasabasını ve köydeki evleri sardı. Yetkililer, alevlerin tehdit ettiği evleri hızla tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçti. Alevlerin Kocaeli'nin yüksek kesimlerinden bile görüldüğü bildirildi. Yangın, bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda sabaha karşı kontrol altına alındı.

Yangında sadece bir kişi dumandan etkilenerek olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köy halkı, büyük korku ve panik yaşarken, yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.