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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:15

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de, polisin düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladığı suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, 1'i kadın, 6 kişinin örgüte maddi destek sağladığını tespit etti. Dün saat 06.00 sıralarında yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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