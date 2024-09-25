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Giriş Tarihi: 25.9.2024 22:21 Son Güncelleme: 25.9.2024 22:28

Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde sokaktan geçen bir araçtan açılan ateş, 10 yaşındaki Ç.E. isimli çocuğu hedef aldı. Markete ekmek almak için çıkan küçük çocuk, kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu kolundan vurularak yaralandı. Olay, mahallede büyük korku ve paniğe neden oldu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu

İzmit'in 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, sokaktan geçe bir araçtan rastgele ateş açtı. O sırada marketten ekmek alıp eve dönmekte olan 10 yaşındaki Ç.E., kolundan vuruldu. Çocuk, elindeki ekmekle birlikte kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar içinde yardıma koştu.

Çocuğun vurulduğunu gören mahalle sakinleri, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu
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