Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu

İzmit'in 28 Haziran Mahallesi Şirinlik Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, sokaktan geçe bir araçtan rastgele ateş açtı. O sırada marketten ekmek alıp eve dönmekte olan 10 yaşındaki Ç.E., kolundan vuruldu. Çocuk, elindeki ekmekle birlikte kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar içinde yardıma koştu.

Çocuğun vurulduğunu gören mahalle sakinleri, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.