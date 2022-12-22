Kocaeli’de dehşet! Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla vurdu...

Kocaeli'deki Olay, saat 13.30 sıralarında Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı.
TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan'a kurşun yağdırdı. Çiftin silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.