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Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:53

Kocaeli'de dehşet! Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla vurdu...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki Levent Yelege, eski eşi Fatma Nur Bakan ile eşi Sezer Bakan’ı (26) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Levent Yelege polis tarafından yakalandı.

DHA
Kocaeli’de dehşet! Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla vurdu...

Kocaeli'deki Olay, saat 13.30 sıralarında Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan'a kurşun yağdırdı. Çiftin silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Levent Yelege polis tarafından yakalandı. Polis, olayın yaşandığı evde ve çevresinde çok sayıda mermi kovanı buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kocaeli'de dehşet! Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla vurdu...
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