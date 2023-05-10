Kocaeli’de denizde ceset bulunmuştu: Gemi çalışanı çıktı

Bestami Gökkan olduğu belirlenen ceset, savcının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından Gökkan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edilerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.