Kocaeli’de dönerden 648 kişi zehirlenmişti: Sanıklar hakim karşısına çıkacak!





"NUMUNE ALINDIKTAN SONRA SATIŞA DEVAM ETTİK"

İddianamede döner ustası K.Y. ifadesi yer aldı. K.Y., "Etler bize geldiğinde herhangi bir renk değişimi ve koku yoktu. E.T. ile birlikte dönerleri arefe gününden önce hazırlayıp buz dolabına kaldırdık. Bu dönerleri arefe günü ve bayramın birinci günü sattık. 1 Nisan'da yine aynı eti satarken polis memurları gelip etten numune aldı. Onlar gittikten sonra da satışa devam ettik.