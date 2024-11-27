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Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:33

Kocaeli’de evinin önündeki kuyuya düştü: Çığlıkları mahallede panik yarattı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın evinin önünde bulunan kuyuya düştü. Kadının yardım çığlıkları mahalleliyi ayağa kaldırdı. İşte detaylar…

İHA
Kocaeli’de evinin önündeki kuyuya düştü: Çığlıkları mahallede panik yarattı!

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. isimli kadın evinin önünde bulunan kuyuya düştü. Kadının, kuyudan yardım çığlığını duyanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kadın, düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yakınlarının panik yaşadığı olayda yaralanan S.O. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından kuyunun kapağının kapatıldığı görüldü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

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Kocaeli’de evinin önündeki kuyuya düştü: Çığlıkları mahallede panik yarattı!
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