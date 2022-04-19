Kocaeli’de eylem hazırlığında yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca, Kocaeli'de kundaklama tarzında eylem gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiği, bu kapsamda toplu taşıma araçlarına yönelik eylemler öncesi keşif yapıldığı, keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiği yönünde bilgiler üzerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden kundaklama tarzı eylem yapmak için keşif yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu H.Y. tutuklandı, diğerleri hakkında deport (sınır dışı) işlemi yapıldı.

Titiz çalışmalar neticesinde, eylem aşamasındaki şüpheli H.Y. tespit edilerek 12 Nisan'da yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelinin, "kendisiyle irtibat kuran örgüt mensuplarının eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini" beyan ettiği belirtilmiş, bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.