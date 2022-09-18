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Giriş Tarihi: 18.9.2022 17:40 Son Güncelleme: 18.9.2022 18:19

Kocaeli'de fabrika inşaatında yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında plastik kalıpların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yapıyor.

AA
Kocaeli’de fabrika inşaatında yangın

Yangın, Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında bulunan plastik kalıplar alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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Kocaeli'de fabrika inşaatında yangın
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