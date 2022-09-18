Kocaeli’de fabrika inşaatında yangın

Yangın, Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında bulunan plastik kalıplar alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.