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Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:13

Kocaeli'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Kocaeli’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kocaeli ilçesindeki kaza, Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Ezgi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köseköy istikametine seyir halinde olan B.S. idaresindeki 41 AJS 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen G.A. hakimiyetindeki 06 DKY 796 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 06 DKY 796 plakalı otomobil sürücüsü G.A. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan E.S. ve Z.D.T. ile A.A.S. isimli çocuklar yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIK"

Kazayı anlatan 41 AJS 008 plakalı otomobilin sürücüsü B.S., "Normal şeridimizde gidiyorduk. Diğer sürücü karşı şeritten aniden benim şeridime geçti. O kadar ani geçti ki beni görmedi bile. Kafa kafaya çarpıştık" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
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