Kocaeli’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.C., otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. (40) ve M.A. (24) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.