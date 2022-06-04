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Giriş Tarihi: 4.6.2022 17:13

Kocaeli'de feci kaza! Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İHA
Kocaeli’de feci kaza! Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Y. idaresindeki 41 UP 240 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, N.B. yönetimindeki 34 M 5945 plakalı Gebze-Harem minibüsüyle çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Y., minibüste yolcu olarak bulunan Dilek E., Yiğitcan B., Soner K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'de feci kaza! Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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