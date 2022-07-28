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Giriş Tarihi: 28.7.2022 04:54

Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı

İHA
Kocaeli’de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı
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