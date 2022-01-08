Kocaeli'de görülmemiş dolandırıcılık! Alan da satan da mağdur oldu! "15 yıllık galericiyim başıma bu geldi"



'HEM ARAÇ SAHİBİ HEM GALERİCİ MAĞDUR'

Dolandırıcıların kullandıkları bu yöntemle araç sahibi ve oto galericileri karşı karşıya getirdiklerini ve bu nedenle büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Batı, "Mağdur olan insanların birçoğu savcılığa şikayette bulundu. Bunlardan iki tanesi de benim esnaf arkadaşım. Bu arkadaşlarımdan birisi aracın sahibi diğeri ise aracı satın alacak kişi. Bunlar birbirlerini ciddi derecede suçladılar, hukuk önünde de suçlamalar oldu. İki gün üçer saatlik toplantılar halinde kendilerini zor ikna ettik. Şu anda kendilerini bu tarz bir şebekenin içinde olmadıklarına inandılar. Ortak hareket ederek dolandırılma konusuyla ilgili ortak avukat üzerinden dava açtılar" diye konuştu.



'15 YILLIK GALERİCİYİM BAŞIMA BU GELDİ'

Dolandırılan oto galeri sahibi Hamza Dizman, "E.G. isimli bir kişinin hesap numarasıydı. 260 bin lirayı hesaba gönderdim. Bu arada satış olmuştu, sadece imzalar kalmıştı. Daha sonra dolandırıldığımızı anladım. Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz. Anında parayı hesaptan çektiler, parayı kurtaramadık. Daha sonra polise haber verdik ve ifade vererek şikayetçi oldum. Ben 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi, vatandaşlar çok dikkat etsinler ve ruhsat sahibi dışında kimsenin hesabına para atmasınlar" diye konuştu.