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Giriş Tarihi: 26.1.2025 22:33

Kocaeli’de gürültü kavgası hastanede bitti: 6 yaralı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında odun kesme tartışması çıktı. Gürültü yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine odun ve sopaların çıktığı kavgada aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İHA
Kocaeli’de gürültü kavgası hastanede bitti: 6 yaralı!

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında sokakta motorlu testereyle odun kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı.

Gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli’de gürültü kavgası hastanede bitti: 6 yaralı!
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