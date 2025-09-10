Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de hastanede akılalmaz olay: 5. kattan atladı!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:44

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin psikiyatri servisinde tedavi gören hükümlü Rasim Osman 5’inci kattan atladı. Osman, yaşamını yitirdi.

DHA
Akılalmaz olay, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5'inci katından atladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rasim Osman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Rasim Osman'ın daha önce bir kişiyi 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

