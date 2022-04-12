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Giriş Tarihi: 12.4.2022 21:15

Kocaeli'de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

AA
Kocaeli’de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'su, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Gebze ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 94 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden haklarında işlem yapılan 7'si emniyetten serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen C.K, A.B, H.K, Ü.Ç, S.T. ve A.A. tutuklandı.

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Kocaeli'de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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