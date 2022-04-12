Kocaeli’de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Gebze ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 94 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden haklarında işlem yapılan 7'si emniyetten serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen C.K, A.B, H.K, Ü.Ç, S.T. ve A.A. tutuklandı.