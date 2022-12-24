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Giriş Tarihi: 24.12.2022 05:03

Kocaeli'de kadın cinayeti! Restoranda vuruldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 35 yaşındaki kadın restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kadın hayatını kaybederken eşi ve eşinin ağabeyi gözaltına alındı

İHA
Kocaeli’de kadın cinayeti! Restoranda vuruldu

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kıymet Budak (35) isimli kadın, bir kişi tarafından restoranda silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Budak yere yığıldı.

Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde eşi ve ağabeyi gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

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Kocaeli'de kadın cinayeti! Restoranda vuruldu
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