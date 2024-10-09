Kocaeli’de kan donduran cinayet: Husumetlisinin boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hareket halindeki bir yolcu minibüsünde gerçekleşti. Husumetli oldukları öğrenilen iki kişinin tesadüfen minibüste karşılaşması korkunç bir cinayetle sonuçlandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Otogardan seyir halinde olan minibüste yolcu olarak bulunan Enes Yiğithan Toraman, araca binen ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişi tarafından fark edildi. Husumetlisi, Toraman'ı fark eder etmez üzerine yürüdü ve üzerinde taşıdığı bıçakla defalarca bıçaklamaya başladı. O esnada araçta bulunan diğer yolcular korku ve panik içinde araçtan inerek kaçtı. Toraman'ı defalarca bıçaklayan saldırgan, daha sonra boğazını keserek araçtan indi ve olay yerinden kaçtı.

KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Toraman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Öte yandan korkunç cinayetin, araç içi kameralar tarafından anbean kaydedildiği belirtildi. Husumetlinin araca binişi ve Toraman'a saldırı anları, izleyenleri dehşete düşürdü. Polis, kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.