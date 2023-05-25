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Giriş Tarihi: 25.5.2023 01:02

Kocaeli'de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Kocaeli’de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldü

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen A.C.E. idaresindeki tır ile İ.T. yönetimindeki servisi midibüsü çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Gürkan Demir idaresindeki motosiklet, tıra arkadan çarptı.

Kazada motosiklet tıra sıkışırken kurye ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gürkan Demir, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kocaeli'de kaza yapan tıra çarpan motosikletli kurye öldü
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