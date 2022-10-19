Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de kent meydanı karıştı! Tekme tokat kavga ettiler
Giriş Tarihi: 19.10.2022 23:57 Son Güncelleme: 19.10.2022 23:57

Kocaeli'de kent meydanı karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup birbirine girdi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda tekmeler havada uçuştu.

İHA
Kocaeli’de kent meydanı karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

Olay, saat 19:30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda oturan bir grubun önünde başka bir grubun yerde şişe patlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. 2 tarafta birbirinden şikayetçi olmaması üzerine meydan normale dönerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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Kocaeli'de kent meydanı karıştı! Tekme tokat kavga ettiler
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