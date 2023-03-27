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Giriş Tarihi: 27.3.2023 23:02

Kocaeli’de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaldırımdaki yaralıların yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

İHA
Kocaeli’de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki 14 BK 005 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. hakimiyetindeki 41 ANT 385 plakalı Citröen marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yolun kenarına savruldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli’de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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