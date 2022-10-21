Kocaeli’de korkunç olay! Sokak ortasında husumetlileri tarafından kurşunlandı

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Arkadaşının kaza yaptığını duyan Ferhat K., olay yerine gitti. Ferhat K. burada aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.'ye kurşun yağdırdı. Ferhat K., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Aykut Y. ve Yunus K. olay yerinden kaçtı.