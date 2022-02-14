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Giriş Tarihi: 14.2.2022 04:22

Kocaeli'de korkunç olay! Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı

İHA
Kocaeli’de korkunç olay! Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü.

ZANLILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli'de korkunç olay! Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı
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