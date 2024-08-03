Kocaeli’de korkutan kaza... 6 metreden karayoluna uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Halıdere mevkii Yalı Mahallesi Taşlıburun Caddesi üzerinde sürücü A.K., otomobilini garajdan çıkardıktan sonra, garajın kapısını kapatmak için araçtan indi. Bu sırada çalışır vaziyette bırakılan otomobil kendi kendine hareket ederek 6 metre yükseklikten D-130 Karayolu'na düştü ve takla attı. Araçta yolcu koltuğunda oturan kadın yaralandı.

Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve yaralı kadına yardım etmeye koştu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadını araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle D-130 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.