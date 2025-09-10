Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de korkutan kimyasal sızıntı: Ekipler harekete geçti!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:35

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir boya fabrikasının sahasında park halindeki tankerden sızan kimyasal madde, ekipleri harekete geçirdi. Özel kıyafetli ekiplerin müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılması engellendi.

DHA Yaşam
Korkutan olay, saat 23.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Liman Caddesi'ndeki bir boya fabrikasının sahasında meydana geldi. Park halinde bulunan tankerdeki Toliendi-İzosiyanat isimli köpük yapımında kullanılan kimyasal madde sızdı. Koku ve yüklesen dumanı fark eden fabrika çalışanları tankerden uzaklaştı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin, müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılımı engellenerek tedbir alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

