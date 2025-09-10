Kocaeli’de korkutan kimyasal sızıntı: Ekipler harekete geçti!

Korkutan olay, saat 23.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Liman Caddesi'ndeki bir boya fabrikasının sahasında meydana geldi. Park halinde bulunan tankerdeki Toliendi-İzosiyanat isimli köpük yapımında kullanılan kimyasal madde sızdı. Koku ve yüklesen dumanı fark eden fabrika çalışanları tankerden uzaklaştı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin, müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılımı engellenerek tedbir alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.