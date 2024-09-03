Kocaeli’de kriz yaratan hackerlar Diyarbakır’da yakalandı!

30 Ağustos 2024 günü, Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına Kent Kart sistemi üzerinden yapılan canlı bomba ihbarı, il genelinde ulaşımın aksamasına ve kriz yaşanmasına neden oldu. Hemen ardından, otobüs güzergahı ve saatlerini gösteren E-komobil uygulaması hacklenerek binlerce kişiye değişik içerikli mesajlar gönderildi. Olayın hemen ardından yetkililer, vatandaşlara endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek bilgilendirme yaptı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren iki kişi tespit edilerek Diyarbakır ilinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kocaeli'de resmi ve özel toplu taşıma araçlarına 'değişik içerikli' mesajlar gönderildiği bilgisi üzerine, Kocaeli Valiliği koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart Firması yetkililerinden oluşan bir kriz masası kuruldu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, mesajları gönderen iki şüpheli tespit edilerek 31 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'da yakalandı ve gerekli adli işlemler için Kocaeli'ye getirildi. Şüpheliler, 3 Eylül 2024 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden M.K.Ş.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, diğer şüpheli A.D.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" ifadelerine yer verildi.