Kocaeli’de minik Musa’ya yorgun mermi isabet etti: Dede ben fenalaşıyorum

Olay sırasında evde olduğunu anlatan İlter ailesinin komşusu Serdar Tarcan, "Olay olduğunda evdeydim, bağrışmalar üzerine evin önüne geldim. Çocuk ambulansta yatıyordu. Nasıl oldu, nereden geldi, nereden atıldı bilmiyorum. Sonuçta dışarıdan bir yerden çocuğa rast geldi. Düğünlerde, bayramlarda silahla ateş etme olayının kalkması lazım. Bugün komşumun çocuğuna oldu, yarın benim çocuğuma da olabilir. Herkesin başına böyle bir olay gelebilir" ifadelerini kullandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.