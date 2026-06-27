Kocaeli’de narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 326 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 25 gram Metamfetamin ve 1Ecstasy hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1'i hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen O.Ö. ve Ö.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.