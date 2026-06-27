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Giriş Tarihi: 27.06.2026 00:13

Kocaeli'de narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 326 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 25 gram Metamfetamin ve 1Ecstasy hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1'i hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen O.Ö. ve Ö.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'de narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
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