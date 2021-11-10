Kocaeli’de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği kazaya ilişkin sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 15 öğrencinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) da daha sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.