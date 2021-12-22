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Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:27

Kocaeli'de otomobil seyir halindeyken yandı

AA
Kocaeli’de otomobil seyir halindeyken yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

İzmir ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GY 725 plakalı otomobil, Kandıra sapağı Işıklar mevkisinde alev aldı.

Kaputtan duman yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti ancak sonuç alamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

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Kocaeli'de otomobil seyir halindeyken yandı
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