Kocaeli’de otomobil seyir halindeyken yandı

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti ancak sonuç alamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.