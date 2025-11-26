Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de parasını alamayan işçi fenalık geçirdi: Binada yangın çıkardı!
Giriş Tarihi: 26.11.2025 18:25

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, meydana gelen olayda, inşaat, kargo taşıma beden gücüne dayalı iş tedariği sağlayan aracı firmada çalışan şahıs parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi. Şahıs, 30 kişinin kaldığı binanın en alt katını ateşe verip kaçarken, 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Darıca ilçesi Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bölgedeki firmalara, inşaat, kargo taşıma gibi beden gücüne dayalı işçi tedariği sağlayan aracı firmada çalışan Rahmi Ö., parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi.

Kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken Rahmi Ö., daha sonra yaklaşık 30 işçinin kaldığı pansiyon olarak kullanılan binanın en alt katındaki daireyi ateşe verip, kaçtı. Binadaki işçiler, dumanları fark edip dışarıya çıktı. 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, kaçan Rahmi Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

