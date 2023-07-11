Kocaeli’de PTT kuyruğunda saç başa kadın kavgası

İzmit Bekirpaşa mevkiinde bulunan bir PTT şubesinde, akşam saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Şube önünde yoğunluktan dolayı oluşan kuyrukta, 2 kadın birbirleri ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda, diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında kavgaya dönüştü.

YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDULAR

Kuyrukta bekleyenler ve çevrede bulunan diğer vatandaşlar, kadınların saç başa kavgasını ayırmak istedi. Ancak bu defada onların birbirlerine attıkları tekme ve yumrukların hedefi oldu. Vatandaşlar öfkeli kadınları güçlükle ayırırken, o anlardan geriye bir vatandaş tarafından kayda alınan bu görüntüler kaldı.