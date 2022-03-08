Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de sahte rapor operasyonu: 91 gözaltı
Giriş Tarihi: 8.3.2022 18:38 Son Güncelleme: 8.3.2022 19:16

Kocaeli’de sahte rapor operasyonu: 91 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de sahte rapor operasyonu: 91 gözaltı

Kocaeli’de usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen ve aralarında doktor, eczacı, hemşire ve sekreterlerin de bulunduğu 91 kişi 6 ilde düzenlenen operasyonla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen bir grup polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da aralarında bulunduğu toplam 91 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev düşerse her şey bitecek mi? Avrupa'da etkisi derin olur! Bir sonraki adım...
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime sert sözler: Bakanıma söyledim, yakın takibe alın
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."
Rusya Avrupa'ya resti çekti! Bizi buna itiyorsunuz
Rusya’dan şoke eden iddia! ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’
‘İktidarın ekmeğine yağ sürmeyin’
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de sahte rapor operasyonu: 91 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA