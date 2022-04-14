Kocaeli’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmet G. (34) idaresindeki 41 ZB 551 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı şeride geçerek ters istikamette seyreden Hüseyin K. (59) yönetimindeki 41 P 9129 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü ile çarpıştı.
2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Otomobilin işçi servisine ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet G., servis sürücüsü Hüseyin G. ve işçi servisinde bulunan Ş.E., E.Ç., A.K. ve H.K. olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü ve bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.