Kocaeli’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin işçi servisine ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet G., servis sürücüsü Hüseyin G. ve işçi servisinde bulunan Ş.E., E.Ç., A.K. ve H.K. olmak üzere 6 kişi yaralandı.