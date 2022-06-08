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Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:33 Son Güncelleme: 8.6.2022 09:47

Kocaeli'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından, Gebze İlçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, Gebze İlçesinde bir grubun yüksek faiz ile borç para verdiği, bunun karşılığında yüksek rakamlarda senetler imzalattığı yönünde duyumlara ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Kocaeli merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video

Ayrıca şüphelilerin işyerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü Serbest kalırken, diğer 8 şüphelinin Cuma günü adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Kocaeli'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı
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