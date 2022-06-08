Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, Gebze İlçesinde bir grubun yüksek faiz ile borç para verdiği, bunun karşılığında yüksek rakamlarda senetler imzalattığı yönünde duyumlara ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Kocaeli merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video

Ayrıca şüphelilerin işyerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü Serbest kalırken, diğer 8 şüphelinin Cuma günü adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.