Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de tekneyle kaçan kaçak midye avcıları kovalamacayla yakalandı
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:04

Kocaeli'de tekneyle kaçan kaçak midye avcıları kovalamacayla yakalandı

AA
Kocaeli’de tekneyle kaçan kaçak midye avcıları kovalamacayla yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iskele civarında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine polis botuyla bölgeye hareket edildi.

Bölgede biri dalgıç kıyafetli 2 kişinin bulunduğu, yaklaşık 5 metre boyundaki isimsiz tekne, "dur" ikazlarına uymayarak Karamürsel istikametine doğru kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından tekneyle liman altına saklanan M.G. ve T.G. yakalanırken, tekneye el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem uygulandı.

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Kocaeli'de tekneyle kaçan kaçak midye avcıları kovalamacayla yakalandı
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