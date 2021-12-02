Kocaeli’de torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik İzmit ve Körfez İlçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 267,75 gram metamfetamin, 298,3 gram esrar, 14,85 gram bonzai, 13,55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken sokak satıcısı olarak değerlendirilen F.Ç. K.A. ve O.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.