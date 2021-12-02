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Giriş Tarihi: 2.12.2021 22:23

Kocaeli’de torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet  Müdürlüğü’ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Körfez ve İzmit İlçesinde, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlediği operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik İzmit ve Körfez İlçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 267,75 gram metamfetamin, 298,3 gram esrar, 14,85 gram bonzai, 13,55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken sokak satıcısı olarak değerlendirilen F.Ç. K.A. ve O.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli’de torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı
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