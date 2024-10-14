Kocaeli’de üniversitelilere ücretsiz çamaşırhane hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci şehri Kocaeli'de gençlerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) okuyan erkek ve kız öğrenciler, bu yılda Kent Çamaşırhanesi'nden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Uygulama aynı zamanda üniversitelilerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ev ya da yurt fark etmeksizin kentte ikamet eden üniversite öğrencilerine İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki çamaşırhane ücretsiz hizmet veriyor. Burada görevli olan personeli de öğrencilere yardımcı oluyor. Çamaşırhane haftanın 6 günü öğrenciler için 09:00- 18:00 saatleri arasında açık. Öğrencilerin bu hizmetten yararlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin https://ebelediye.kocaeli.bel. tr/Camasirhane linkinden başvuru yapıp randevu oluşturulması gerekiyor.