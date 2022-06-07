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Giriş Tarihi: 7.6.2022 18:34

Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi

AA
Kocaeli’de üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteynerinin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Yakup Sevgili'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Serdar Mahallesi'ndeki Reyhan Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Sevgili'nin cenazesi, kent mezarlığına defnedildi.

Anne Müjde Sevgili, gazetecilere, temizlik görevlilerinin zincirle sabitlememesi nedeniyle konteynerin hareket ettiğini söyledi.

Sevgili, "Çekti, altında kaldı, üç yaşında daha benim çocuğum. Öldü çocuğum. İhmal varsa cezaevine girsinler, yatsınlar. Ben yandım, başkaları da yanmasın." diye konuştu.

Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta dün Yakup Sevgili, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkışmış, yaralı çocuk, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yakup Sevgili, burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kocaeli'de üzerine çöp konteyneri devrilmesi sonucu yaşamını yitiren çocuk defnedildi
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