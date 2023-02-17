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Giriş Tarihi: 17.2.2023 18:58 Son Güncelleme: 17.2.2023 19:09

Kocaeli'de vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş'i katledip yol kenarına attı

Kocaeli'de dehşet veren bir cinayet işlendi. Çayırova ilçesinde Erdem K. (26), ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş’i (25) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini yol kenarına attı. Polis tarafından yakalanan Erdem K., tutuklandı.

DHA
Kocaeli’de vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş’i katledip yol kenarına attı

Korkunç olay, geçen cumartesi günü Çayırova Şekerpınar Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, Cansu Güneş, ayrılmak istediği Erdem K. ile buluşmak istedi. Akşam saatlerinde Cansu Güneş'i çalıştığı taksi ile alan Erdem K., ayrılma isteğini kabul etmedi.

CANİCE KATLEDİP YOL KENARINA ATTI

İkili arasında aracın içerisinde çıkan tartışmanın ardından Erdem K., tabancasıyla Güneş'in başına 2-3 el ateş etti. Erdem Kale daha sonra Cansu Güneş'i Şekerpınar Mahallesi yakınlarından geçen TEM Otoyolu'nun kenarına attı.

TUTUKLANDI

Vatandaşlar yerdeki kadını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi Erdem K., polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Kale, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Cansu Güneş ise Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.

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Kocaeli'de vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş'i katledip yol kenarına attı
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