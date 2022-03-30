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Giriş Tarihi: 30.3.2022 23:45

Kocaeli'de yangın! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA
Kocaeli’de yangın! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yangında dumandan etkilenen 7 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi Arızlı Toki Konutları'nda B14-B bloğun son katındaki apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada yoğun duman oluşması üzerine konut sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, sepetli vinçlerle camlardan konutlara ulaşarak mahsur kalanları tahliye etti.

Apartman boşluğundan dairelere yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, yoğun duman biriken B14-A ve B bloklarında canlı taraması yapıp, konut sakinlerinin evcil hayvanlarını da çıkartarak çalışmalarını tamamladı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde müdahalede bulunduğu 7 kişiden 5'ini çevredeki hastanelere sevk etti.

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Kocaeli'de yangın! 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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