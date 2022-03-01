Kocaeli’de yaşayan Ukraynalılar: Baharın ilk günü ama halkımız sığınakta

Rusya-Ukrayna savaşı 6'ıncı gününde de tüm şiddetiyle devam ederken bugün Kocaeli'nde yaşayan Ukraynalılar İnsan Hakları Parkı'nda savaşı protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Gözyaşları içinde savaşın bitmesini ülkelerinden uzakta bekleyen Ukraynalılara, farklı milletlerden destek verenler de katılım sağladı. Açıklamanın ardından teker teker söz alan insanların söylediği ve konuştuğu ortak dil savaşın bitmesi oldu.

"İLK ADIM ATTIĞIMIZ TOPRAKLAR"

Kocaeli'de yaşayan Ukraynalılar adına açıklama yapan Oksana Gordiienko Ukrayna halkının ne kadar zor durumda olduğunu anlatarak, "Şu an Ukrayna'da gerçekleşen olaylar gerçekten korkunç. Orada insanlar ve çocuklar ölüyor. Evleri umutları ve hayalleri yıkılıyor. Ukrayna toprağı bizim doğduğumuz ve ilk adım attığımız topraktır ve bu toprağı her zaman gitmeye çalıştığımız bir yerdir.

"İLKBAHARIN İLK GÜNÜ"

Ukrayna'yı tüm dünya destekliyor ve biz zafer için katkımızı sağlamak istiyoruz. Dünyada barış ve huzur istiyoruz. Bugün ilkbaharın ilk günü fakat Ukraynalılar bugünü sığınaklarda ve askeri savaş siperleriyle karşıladı. Bizim askerlerimiz çok cesur ve çok güzel savaşıyor fakat biz her ili tarafı savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vatanımıza barış gelsin" ifadelerini kullandı. Bu esnada eyleme katılan Ukraynalı kadınlar duygusal anlar yaşadı.