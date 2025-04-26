Kocaeli’de zincirleme kaza: 3kişi yaralandı!

Kaza, D-100 karayolunun İzmit ilçesi geçişi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde giden, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 DE 432, 34 DES 900, 41 FR 999, 41 EN 411 plakalı otomobiller ve 41 GHA 754 plakalı cip, aniden yavaşlayan trafik nedeniyle çarpıştı.