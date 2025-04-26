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Giriş Tarihi: 26.4.2025 19:42

Kocaeli’de zincirleme kaza: 3kişi yaralandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 otomobil ve bir cip aniden yavaşlayan trafik nedeniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla 1 şeridi trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

DHA
Kocaeli’de zincirleme kaza: 3kişi yaralandı!

Kaza, D-100 karayolunun İzmit ilçesi geçişi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde giden, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 DE 432, 34 DES 900, 41 FR 999, 41 EN 411 plakalı otomobiller ve 41 GHA 754 plakalı cip, aniden yavaşlayan trafik nedeniyle çarpıştı.

Kazada araçlardaki yolculardan G.Ö., F.K. ve H.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili incelme başlattı.

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Kocaeli’de zincirleme kaza: 3kişi yaralandı!
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