Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'deki yangın, saat 06.00 sıralarında Çerkeşli Mahallesi İMES Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan fabrikaya müdahale ederek yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı. Olay herhangi bir yaralanma ya da can kaybına sebep olmadı.

FABRİKADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sebebiyle iş makineleri başta olmak üzere fabrikada hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.